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Работино (Запорожская область): показать на карте



Где находится Работино на карте

Работино на карте Запорожской области

Работино на карте Запорожской области

Карта Работино

Карта Работино

Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области.

Справка

Основан - в 1869 году.

Население - 480 человек.

Расстояние до Запорожья по трассе - 80 км.









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