Урожайное на карте Донецкой областиКарта поселка УрожайноеУрожайное - поселок в Великоновоселковской поселковой общине Волновахского района Донецкой области. Справка Население - 1000 человек. Расстояние до Донецка по трассе - 118 км.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.
В чемпионате России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.
Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.
Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.
Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 14 по 17 декабря 2023 года в Москве на ЦСКА Арене.
Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.