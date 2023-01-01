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Где находится на карте сектор Газа



Израиль и Сектор Газа на карте

Сектор Газа - территория частично признанного арабского государства Палестина. Вторая часть палестинской территории расположена на Западном берегу реки Иордан.

Столица - город Газа. Общая площадь сектора составляет около 360 кв. км (длина - 40 км, ширина - от 6 до 12 км).

От Израиля сектор отделен забором, а от Египта на юге - бетонной стеной.

Израиль - государство на Ближнем Востоке у восточного побережья Средиземного моря. Израиль провозгласил Иерусалим столицей в 1949 году, однако многие страны оспаривают это решение.

Население Израиля составляет 9,5 млн человек, в Секторе Газа проживает 3 млн жителей.









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