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Палестина и сектор Газа на карте Израиля на русском



Израиль и Сектор Газа на карте

Сектор Газа - территория частично признанного арабского государства Палестина. Вторая часть палестинской территории находится на Западном берегу реки Иордан (справа на карте).

Административный центр - город Газа, в котором проживают 590 тысяч человек. Общая площадь сектора составляет около 360 кв. км (длина - 40 км, ширина - от 6 до 12 км).

От Израиля сектор отделен забором, а от Египта на юге - бетонной стеной.

Израиль - государство на Ближнем Востоке у восточного побережья Средиземного моря. Израиль провозгласил Иерусалим столицей в 1949 году, однако многие страны оспаривают это решение.

Население Израиля составляет 9,5 млн человек, в секторе Газа проживает 1,9 млн жителей.









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