Сектор Газа - территория частично признанного арабского государства Палестина. Вторая часть палестинской территории находится на Западном берегу реки Иордан (справа на карте).
Административный центр - город Газа, в котором проживают 590 тысяч человек. Общая площадь сектора составляет около 360 кв. км (длина - 40 км, ширина - от 6 до 12 км).
От Израиля сектор отделен забором, а от Египта на юге - бетонной стеной.
Израиль - государство на Ближнем Востоке у восточного побережья Средиземного моря. Израиль провозгласил Иерусалим столицей в 1949 году, однако многие страны оспаривают это решение.
Население Израиля составляет 9,5 млн человек, в секторе Газа проживает 1,9 млн жителей.