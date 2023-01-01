



Карта Донецкой области (ДНР) с городами







Города рядом с Донецком (Авдеевка, Макеевка, Марьинка, Ясиноватая)







Донецкая область (Донецкая народная республика, ДНР) ранее входила в состав Украины, а в сентябре 2022 года стала частью Российской Федерации. Административный центр - город Донецк.



Площадь ДНР - 26 517 квадратных км.



Население - 4 100 тыс. человек.



Крупные города Донецкой области: Донецк - 949,8 тыс. человек, Мариуполь - 458,1 тыс., Макеевка - 351,8 тыс., Горловка - 254,4 тыс., Краматорск - 162,8 тыс., Славянск - 116,7 тыс., Енакиево - 81,1 тыс., Бахмут - 162,8 тыс.



Расстояние от Донецка до Москвы по трассе - 1214 км.



На западе Донецкая область граничит с Запорожской и Днепропетровской областями, на севере — с Харьковской областью, на востоке - с Луганской народной республикой и Ростовской областью.