Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей

Сегодня, 21:05





Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 14 по 17 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.



В турнире примут участие хоккеисты из России, Белоруссии, Казахстана и сборная «Звезды и ВХЛ». Россию будет представлять сборная, составленная из игроков не старше 25 лет. В команде «Звезды и ВХЛ» выступят молодые хоккеисты КХЛ и ВХЛ.



Традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.



Сборная России 10 раз занимала первое место на Кубке Первого канала, пять раз финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.





Расписание матчей Кубка Первого канала 2023



Сборная России в первой игре на турнире сыграет с командой «Звезды и ВХЛ» (14 декабря, 18:30 мск). Поединок Белоруссии и Казахстана начнется в тот же день в 14:00. Во втором матче россияне встретятся с Белоруссией (16 декабря, 15:00, матч Казахстан - «Звезды и ВХЛ» начнется в 11:00), а завершат турнир встречей с Казахстаном (17 декабря, 15:00, игра Белоруссия - «Звезды и ВХЛ» начнется в 11:00).



Турнирная таблица: Россия - 0 очков, Белоруссия - 0, Казахстан - 0, Китай - 0.





Сборная России на Кубке Первого канала 2022



На Кубке Первого канала в прошлом году сборная России одержала победу над Казахстаном, проиграла Белоруссии в серии буллитов и в итоге заняла второе место.



Россия - Казахстан - 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

В составе российской сборной шайбы забросили Дмитрий Воронков (2), Константин Окулов, Максим Джиошвили, Александр Кадейкин и Кирилл Семенов..



Россия - Белоруссия - 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Дублем в матче отметился Александр Кадейкин, остальные две шайбы провели Максим Мамин и Илья Сафонов.