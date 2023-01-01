Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей

Сегодня, 21:05




Кубок Первого канала по хоккею 2023

Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 14 по 17 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

В турнире примут участие хоккеисты из России, Белоруссии, Казахстана и сборная «Звезды и ВХЛ». Россию будет представлять сборная, составленная из игроков не старше 25 лет. В команде «Звезды и ВХЛ» выступят молодые хоккеисты КХЛ и ВХЛ.

Традиционный декабрьский турнир впервые был сыгран в 1967 году. С 1969 по 1996 годы носил название «Приз Известий», с 1997 года - Кубок Балтики, в 2003-м - Московский международный турнир, в 2004 и 2005 годах - Кубок Росно и с 2006 года - Кубок Первого канала.

Сборная России 10 раз занимала первое место на Кубке Первого канала, пять раз финишировала второй и два раза становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.

Расписание матчей Кубка Первого канала 2023


Сборная России в первой игре на турнире сыграет с командой «Звезды и ВХЛ» (14 декабря, 18:30 мск). Поединок Белоруссии и Казахстана начнется в тот же день в 14:00. Во втором матче россияне встретятся с Белоруссией (16 декабря, 15:00, матч Казахстан - «Звезды и ВХЛ» начнется в 11:00), а завершат турнир встречей с Казахстаном (17 декабря, 15:00, игра Белоруссия - «Звезды и ВХЛ» начнется в 11:00).

Турнирная таблица: Россия - 0 очков, Белоруссия - 0, Казахстан - 0, Китай - 0.

Сборная России на Кубке Первого канала 2022


На Кубке Первого канала в прошлом году сборная России одержала победу над Казахстаном, проиграла Белоруссии в серии буллитов и в итоге заняла второе место.

Россия - Казахстан - 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
В составе российской сборной шайбы забросили Дмитрий Воронков (2), Константин Окулов, Максим Джиошвили, Александр Кадейкин и Кирилл Семенов..

Россия - Белоруссия - 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Дублем в матче отметился Александр Кадейкин, остальные две шайбы провели Максим Мамин и Илья Сафонов.





  • Где купить билеты на Кубок Первого канала 2023
  • Где купить билеты на Кубок Первого канала
  • Кубок Первого канала 2016. Россия - Финляндия. Перед матчем
  • Кубок Первого канала 2016. Россия - Чехия. Перед матчем
  • Кубок Первого канала 2016. Россия - Швеция. Перед матчем
    •




    Приводим тело в порядок. Три интенсивные тренировки для похудения

    Интенсивные тренировки для похудения

    Три интенсивные тренировки помогут вам сжечь жир и вернуть свою форму, утраченную после зимы.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

    Плей-офф КХЛ 2023/2024: расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2024

    В плей-офф КХЛ 2024 будут участвовать лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.









    Кубок Первого канала по хоккею 2023: расписание матчей
    Овечкин сдулся? «Вашингтон» едет в гости к «Лос-Анджелесу»
    Всемирный день домашних животных и другие праздники 30 ноября
    Превратил жизнь в шоу-бизнес. Неймар расстался с моделью Бьянкарди
    Эксперты УЕФА за возвращение РПЛ к системе «весна-осень»
    ЦСКА примет минское «Динамо» и другие матчи КХЛ 29 ноября
    Программа передач Матч ТВ на 30 ноября 2023 года
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 30 ноября 2023
    «Динамо» обыграет «Зенит»? Расписание матчей Кубка России на 29 ноября
    «Галатасарай» покуражится в Стамбуле над «Манчестер Юнайтед»


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru