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«Зенит» - «Бетис». Во сколько начало и по какому каналу трансляция матча Лиги Европы


17 февраля питерский «Зенит» на своем поле проведет матч с испанским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

Во сколько начало и по какому каналу трансляция матча «Зенит» - «Бетис»


Прямую трансляцию встречи проведет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 20:00 по московскому времени.

«Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и продолжит выступление во втором по значимости клубном европейском турнире. «Бетис» в группе Лиги Европы с «Байером», «Селтиком» и «Ференцварошем» набрал 10 очков и финишировал вторым.

«Зенит» лидирует в чемпионате России по футболу, опережая «Динамо» на два очка. «Бетис» после 24 туров идет на третьем месте в чемпионате Испании, отставая от лидера «Реала» на 11 очков.





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