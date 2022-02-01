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Время выхода на лед спортивных пар из России в короткой программе на Олимпиаде 2022


18 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится короткая программа по фигурному катанию у спортивных пар. Стало известно время выхода на лед трех российских пар.

Во сколько выступят спортивные пары из России 18 февраля

16. Анастасия Мишина и Александр Галлямов - выход на лед 16:17

18. Евгения Тарасова и Владимир Морозов - выход на лед 16:30

19. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - выход на лед в 16:37

По какому каналу покажут короткую программу по фигурному катанию

Короткая программа у спортивных пар начнется в 13:30 по московскому времени. Вести прямую трансляцию будет Первый канал.

Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются действующими чемпионами мира и Европы.





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