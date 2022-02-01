Время выхода на лед спортивных пар из России в короткой программе на Олимпиаде 2022

18 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится короткая программа по фигурному катанию у спортивных пар. Стало известно время выхода на лед трех российских пар.



Во сколько выступят спортивные пары из России 18 февраля



16. Анастасия Мишина и Александр Галлямов - выход на лед 16:17



18. Евгения Тарасова и Владимир Морозов - выход на лед 16:30



19. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - выход на лед в 16:37



По какому каналу покажут короткую программу по фигурному катанию



Короткая программа у спортивных пар начнется в 13:30 по московскому времени. Вести прямую трансляцию будет Первый канал.



Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются действующими чемпионами мира и Европы.