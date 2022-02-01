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Время выхода на лед спортивных пар из России в произвольной программе на Олимпиаде 2022


19 февраля на Олимпиаде 2022 состоится произвольная программа по фигурному катанию у спортивных пар. Все три российские пары претендуют на медали турнира в Пекине. Стало известно время выхода на лед трех российских пар.

Во сколько выступят спортивные пары из России 19 февраля

13. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - выход на лед 16:21

14. Анастасия Мишина и Александр Галлямов - выход на лед 16:30

15. Евгения Тарасова и Владимир Морозов - выход на лед в 16:37

Олимпийские чемпионы станут известны в 16:53 мск.

По какому каналу покажут произвольную программу пар в фигурном катании

Произвольная программа у спортивных пар начнется в 14:00 по московскому времени. Вести прямую трансляцию будет телеканал Россия-1.

В короткой программе лучший результат показала китайская пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань (84,41). На втором месте после первого дня соревнований Евгения Тарасова и Владимир Морозов (84,25), на третьем - Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали четвертый результат (8,59).





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