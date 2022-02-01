Время начала матча за 3-е место Швеция - Словакия на Олимпиаде 2022

19 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится матч за 3-е место мужского турнира по хоккею. Стало известно время начала игры за бронзовые медали.



Во сколько начнется матч Швеция - Словакия 19 февраля



16:10 Швеция - Словакия



По какому каналу покажут покажут матч по хоккею за 3-е место



Матч Швеция - Словакия будет показан по телеканалу Матч ТВ.



В полуфинале турнира по хоккею на Олимпиаде в Пекине сборная Словакии уступила финским хоккеистам со счетом 0:2. Швеция проиграла сборной России в серии послематчевых буллитов.