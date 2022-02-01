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Время начала матча за 3-е место Швеция - Словакия на Олимпиаде 2022


19 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится матч за 3-е место мужского турнира по хоккею. Стало известно время начала игры за бронзовые медали.

Во сколько начнется матч Швеция - Словакия 19 февраля

16:10 Швеция - Словакия

По какому каналу покажут покажут матч по хоккею за 3-е место

Матч Швеция - Словакия будет показан по телеканалу Матч ТВ.

В полуфинале турнира по хоккею на Олимпиаде в Пекине сборная Словакии уступила финским хоккеистам со счетом 0:2. Швеция проиграла сборной России в серии послематчевых буллитов.





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