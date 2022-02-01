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Кто будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады 2022


В воскресенье, 20 февраля 2022 года в Пекине завершаются XXIV зимние Олимпийские игры. Церемония закрытия пройдет на Национальном стадионе китайской столицы и начнется в 15:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию из Пекина будет вести Первый канал.

Кто будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Зимних олимпийских игр 2022. Всего российский лыжник в Китае завоевал три золотые (в скиатлоне, эстафете и масс-старте), одну серебряную (в гонке на 15 км) и одну бронзовую (в командном спринте) медали.

Напомним, что на открытии Олимпиады знаменосцами российской сборной были конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипаев.





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