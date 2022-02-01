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Время начала показательных выступлений в фигурном катании на Олимпиаде 2022


В воскресенье, 20 февраля в Пекине пройдут показательные выступления фигуристов. В мероприянии примут участие призеры зимних Олимпийских игр 2022, а также несколько фигуристов на усмотрение организаторов.

Во сколько начнутся показательные выступления фигуристок на Олимпиаде 2022

Начнутся выступления в 07:00 по московскому времени.

По какому каналу покажут показательные выступления

Прямую трансляцию будет вести телеканал Россия-1.

Кто из фигуристов будет участвовать

Сразу отметим, то Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях. Организаторы ее не пригласили.

В гала-вечере с показательными выступлениями по итогам Олимпиады в Пекине примут участие:

Женщины: Анна Щербакова (золото), Александра Трусова (серебро) Каори Сакамото (Япония, бронза), Ю Ен (Южная Корея, 6-е место), Алиса Лью (США, 7-е место), Луна Хендрикс (Бельгия, 8-е место).

Мужчины: Нэтан Чен (США, золото), Юма Кагияма (Япония, серебро), Шома Уно (Япония, бронза)

Танцы: Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция, золото), Виктория Синицина - Никита Кацалапов (серебро), Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США, бронза).

Пары: Вэньцзинь Суй - Цун Хань (Китай, золото), Евгения Тарасова - Владимир Морозов (серебро), Анастасия Мишина - Александр Галлямов (бронза).

Список еще нескольких фигуристов, которых пригласят организаторы, станет известен позднее.





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