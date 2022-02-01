Время начала показательных выступлений в фигурном катании на Олимпиаде 2022

В воскресенье, 20 февраля в Пекине пройдут показательные выступления фигуристов. В мероприянии примут участие призеры зимних Олимпийских игр 2022, а также несколько фигуристов на усмотрение организаторов.



Во сколько начнутся показательные выступления фигуристок на Олимпиаде 2022



Начнутся выступления в 07:00 по московскому времени.



По какому каналу покажут показательные выступления



Прямую трансляцию будет вести телеканал Россия-1.



Кто из фигуристов будет участвовать



Сразу отметим, то Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях. Организаторы ее не пригласили.



В гала-вечере с показательными выступлениями по итогам Олимпиады в Пекине примут участие:



Женщины: Анна Щербакова (золото), Александра Трусова (серебро) Каори Сакамото (Япония, бронза), Ю Ен (Южная Корея, 6-е место), Алиса Лью (США, 7-е место), Луна Хендрикс (Бельгия, 8-е место).



Мужчины: Нэтан Чен (США, золото), Юма Кагияма (Япония, серебро), Шома Уно (Япония, бронза)



Танцы: Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция, золото), Виктория Синицина - Никита Кацалапов (серебро), Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США, бронза).



Пары: Вэньцзинь Суй - Цун Хань (Китай, золото), Евгения Тарасова - Владимир Морозов (серебро), Анастасия Мишина - Александр Галлямов (бронза).



Список еще нескольких фигуристов, которых пригласят организаторы, станет известен позднее.