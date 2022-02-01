Время начала показательных выступлений в фигурном катании на Олимпиаде 2022

В воскресенье, 20 февраля в Пекине пройдут показательные выступления фигуристов. В мероприянии примут участие призеры зимних Олимпийских игр 2022, а также несколько фигуристов на усмотрение организаторов.
Во сколько начнутся показательные выступления фигуристок на Олимпиаде 2022
Начнутся выступления в 07:00 по московскому времени.
По какому каналу покажут показательные выступления
Прямую трансляцию будет вести телеканал Россия-1.
Кто из фигуристов будет участвовать
Сразу отметим, то Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях. Организаторы ее не пригласили.
В гала-вечере с показательными выступлениями по итогам Олимпиады в Пекине примут участие:
Женщины: Анна Щербакова (золото), Александра Трусова (серебро) Каори Сакамото (Япония, бронза), Ю Ен (Южная Корея, 6-е место), Алиса Лью (США, 7-е место), Луна Хендрикс (Бельгия, 8-е место).
Мужчины: Нэтан Чен (США, золото), Юма Кагияма (Япония, серебро), Шома Уно (Япония, бронза)
Танцы: Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция, золото), Виктория Синицина - Никита Кацалапов (серебро), Мэдисон Хаббелл - Закари Донохью (США, бронза).
Пары: Вэньцзинь Суй - Цун Хань (Китай, золото), Евгения Тарасова - Владимир Морозов (серебро), Анастасия Мишина - Александр Галлямов (бронза).
Список еще нескольких фигуристов, которых пригласят организаторы, станет известен позднее.