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Расписание матчей НХЛ 20 и 21 февраля. «Эдмонтон» - «Миннесота» и другие матчи


В ночь с 20 на 21 февраля в Национальной хоккейной лиге состоятся 7 матчей. В матче «Эдмонтон» - «Миннесота» примут участие Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Кирилл Капризов, которые входят в десятку лучших бомбардиров ныненшего сезона.

20 февраля, воскресенье

21:00 «Питтсбург» – «Каролина»
22:00 «Айлендерс» – «Монреаль»
23:00 «Чикаго» – «Флорида»

21 февраля, понедельник

01:00 «Оттава» – «Рейнджерс»
02:00 «Коламбус» – «Баффало»
03:00 «Аризона» – «Даллас»
04:00 «Эдмонтон» - «Миннесота»
04:00 «Сан-Хосе» – «Вегас»

Время начала матчей НХЛ - московское.





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