В ночь с 20 на 21 февраля в Национальной хоккейной лиге состоятся 7 матчей. В матче «Эдмонтон» - «Миннесота» примут участие Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Кирилл Капризов, которые входят в десятку лучших бомбардиров ныненшего сезона.



20 февраля, воскресенье



21:00 «Питтсбург» – «Каролина»

22:00 «Айлендерс» – «Монреаль»

23:00 «Чикаго» – «Флорида»



21 февраля, понедельник



01:00 «Оттава» – «Рейнджерс»

02:00 «Коламбус» – «Баффало»

03:00 «Аризона» – «Даллас»

04:00 «Эдмонтон» - «Миннесота»

04:00 «Сан-Хосе» – «Вегас»



Время начала матчей НХЛ - московское.