В ночь с 20 на 21 февраля в Национальной хоккейной лиге состоятся 7 матчей. В матче «Эдмонтон» - «Миннесота» примут участие Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Кирилл Капризов, которые входят в десятку лучших бомбардиров ныненшего сезона.
20 февраля, воскресенье
21:00 «Питтсбург» – «Каролина»
22:00 «Айлендерс» – «Монреаль»
23:00 «Чикаго» – «Флорида»
21 февраля, понедельник
01:00 «Оттава» – «Рейнджерс»
02:00 «Коламбус» – «Баффало»
03:00 «Аризона» – «Даллас»
04:00 «Эдмонтон» - «Миннесота»
04:00 «Сан-Хосе» – «Вегас»
Время начала матчей НХЛ - московское.