Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 21 февраля.
00:20 Новости
00:30 Все на Матч!
01:00 Зимние Олимпийские игры 2022
03:45 Новости
03:50 Зимние Олимпийские игры 2022
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Смешанные единоборства. Eagle FC. Р. Магомедов - А. Гитиновасов
10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Лобов - Дж. Найт
11:20 Есть тема!
12:20 Новости
12:25 Специальный репортаж
12:45 Офицеры
14:45 Новости
14:50 Все на Матч!
17:50 Новости
17:55 Все на Матч!
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Наполи». Прямой эфир
23:00 Тотальный футбол
23:30 Все на Матч!
В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.