Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 21 февраля.



00:20 Новости

00:30 Все на Матч!

01:00 Зимние Олимпийские игры 2022

03:45 Новости

03:50 Зимние Олимпийские игры 2022

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Смешанные единоборства. Eagle FC. Р. Магомедов - А. Гитиновасов

10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Лобов - Дж. Найт

11:20 Есть тема!

12:20 Новости

12:25 Специальный репортаж

12:45 Офицеры

14:45 Новости

14:50 Все на Матч!

17:50 Новости

17:55 Все на Матч!

20:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Наполи». Прямой эфир

23:00 Тотальный футбол

23:30 Все на Матч!



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.