24 февраля питерский «Зенит» в гостях проведет ответный матч с испанским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы по футболу.



Во сколько начало и по какому каналу трансляция матча «Бетис» - «Зенит»



Прямую трансляцию встречи проведет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 22:45 по московскому времени.



Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:2 в пользу испанского клуба.



«Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и продолжит выступление во втором по значимости клубном европейском турнире. «Бетис» в группе Лиги Европы с «Байером», «Селтиком» и «Ференцварошем» набрал 10 очков и финишировал вторым.



«Зенит» лидирует в чемпионате России по футболу, опережая «Динамо» на два очка. «Бетис» после 24 туров идет на третьем месте в чемпионате Испании, отставая от лидера «Реала» на 11 очков.