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Время начала матча «Бетис» - «Зенит» в Лиге Европы 24 февраля


24 февраля питерский «Зенит» в гостях проведет ответный матч с испанским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

Во сколько начало и по какому каналу трансляция матча «Бетис» - «Зенит»

Прямую трансляцию встречи проведет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 22:45 по московскому времени.

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:2 в пользу испанского клуба.

«Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и продолжит выступление во втором по значимости клубном европейском турнире. «Бетис» в группе Лиги Европы с «Байером», «Селтиком» и «Ференцварошем» набрал 10 очков и финишировал вторым.

«Зенит» лидирует в чемпионате России по футболу, опережая «Динамо» на два очка. «Бетис» после 24 туров идет на третьем месте в чемпионате Испании, отставая от лидера «Реала» на 11 очков.





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