Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 22 февраля.



00:15 Рожденный защищать

01:55 Конор Макгрегор. Печально известный

03:25 Матч! Парад

03:50 Новости

03:55 Наши иностранцы

04:25 Всё о главном

04:55 Танцевальный спорт. Кубок мира по латиноамериканским танцам

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Смешанные единоборства. UFC. О. Тактаров - Т. Эббот

10:25 Профессиональный бокс. З. Абдуллаев - Х. Линарес

11:20 Есть тема!

12:20 Новости

12:25 Специальный репортаж

12:45 Офицеры

14:45 Новости

14:50 МатчБол

15:30 Непревзойденный

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:40 Смешанные единоборства. UFC

20:00 Профессиональный бокс. М. Алоян - Д. Баррето. Х. Агрба - Н. Гонсалес. Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) - «Лилль» (Франция). Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.