Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 22 февраля.
00:15 Рожденный защищать
01:55 Конор Макгрегор. Печально известный
03:25 Матч! Парад
03:50 Новости
03:55 Наши иностранцы
04:25 Всё о главном
04:55 Танцевальный спорт. Кубок мира по латиноамериканским танцам
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Смешанные единоборства. UFC. О. Тактаров - Т. Эббот
10:25 Профессиональный бокс. З. Абдуллаев - Х. Линарес
11:20 Есть тема!
12:20 Новости
12:25 Специальный репортаж
12:45 Офицеры
14:45 Новости
14:50 МатчБол
15:30 Непревзойденный
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:40 Смешанные единоборства. UFC
20:00 Профессиональный бокс. М. Алоян - Д. Баррето. Х. Агрба - Н. Гонсалес. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) - «Лилль» (Франция). Прямой эфир
В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.