Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Программа передач Матч ТВ на сегодня 22 февраля


Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 22 февраля.

00:15 Рожденный защищать
01:55 Конор Макгрегор. Печально известный
03:25 Матч! Парад
03:50 Новости
03:55 Наши иностранцы
04:25 Всё о главном
04:55 Танцевальный спорт. Кубок мира по латиноамериканским танцам
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Смешанные единоборства. UFC. О. Тактаров - Т. Эббот
10:25 Профессиональный бокс. З. Абдуллаев - Х. Линарес
11:20 Есть тема!
12:20 Новости
12:25 Специальный репортаж
12:45 Офицеры
14:45 Новости
14:50 МатчБол
15:30 Непревзойденный
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:40 Смешанные единоборства. UFC
20:00 Профессиональный бокс. М. Алоян - Д. Баррето. Х. Агрба - Н. Гонсалес. Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) - «Лилль» (Франция). Прямой эфир

В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.





  • Расписание трансляций футбола по каналам ТВ на сегодня
  • Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ
  • Андрей Назаров: «Сборной не хватило немного сил»
  • Команда Ковальчука - Команда Овечкина - 13:13
    •








    Плей-офф КХЛ 2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022 станут участниками 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.

    Олимпиада 2022. Медальный зачет - итог. Сколько наград и какое место у России

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет - итог

    Всего на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине были разыграны 109 комплектов медалей. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Переходы РПЛ. Главные трансферы зимы 2022

    Трансферы в РПЛ 2022

    В 2022 году зимнее трансферное окно в российской премьер-лиге будет открыто с 26 января по 22 февраля.

    Россия проиграла Финляндии в финале Олимпиады 2022

    Россия и Финляндия по хоккею на Олимпиаде 2022 20 февраля

    В Пекине в рамках зимних Олимпийских игр 2022 состоялся финальный матч по хоккею между сборными России и Финляндии.









    Программа передач Матч ТВ на сегодня 22 февраля
    Расписание матчей НХЛ 22 февраля. «Бостон» – «Колорадо» и другие матчи
    Расписание трансляций футбола по каналам ТВ на сегодня
    Расписание матчей РПЛ 26-28 февраля. «Спартак» - ЦСКА и другие матчи
    Когда начнется плей-офф КХЛ 2022
    Расписание матчей Бундеслиги 20 февраля. «Боруссия» Д – «Боруссия» М и другие матчи
    Расписание матчей АПЛ 20 февраля. «Лидс» – «Манчестер Юнайтед» и другие матчи
    Время начала показательных выступлений в фигурном катании на Олимпиаде 2022
    Кто будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады 2022
    Время начала матча за 3-е место Швеция - Словакия на Олимпиаде 2022
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru