Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Программа передач Матч ТВ на сегодня 23 февраля


Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 23 февраля.

01:00 Все на Матч!
01:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Ювентус» (Италия)
03:40 Новости
03:45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) - «Бенфика» (Португалия)
04:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» (Франция) - УНИКС (Россия)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
09:40 Офицеры
11:45 Новости
11:50 Офицеры
14:50 Новости
14:55 Офицеры
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19:25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. М. Аллахвердян - М. Сантос. Прямой эфир из Сочи
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямой эфир

В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.





  • Расписание трансляций футбола по каналам ТВ на сегодня
  • Время начала матча «Вильярреал» - Ювентус» в Лиге чемпионов 22 февраля
  • Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей плей-оф ...
  • Программа передач Матч ТВ на сегодня 22 февраля
  • Лига чемпионов по футболу 2017/2018
    •








    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Плей-офф КХЛ 2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022 станут участниками 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.

    Олимпиада 2022. Медальный зачет - итог. Сколько наград и какое место у России

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет - итог

    Всего на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине были разыграны 109 комплектов медалей. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Переходы РПЛ. Главные трансферы зимы 2022

    Трансферы в РПЛ 2022

    В 2022 году зимнее трансферное окно в российской премьер-лиге будет открыто с 26 января по 22 февраля.









    Программа передач Матч ТВ на сегодня 23 февраля
    Расписание матчей НХЛ 23 февраля. «Оттава» – «Миннесота» и другие матчи
    Время начала матча «Вильярреал» - Ювентус» в Лиге чемпионов 22 февраля
    Время начала матча «Челси» - «Лилль» в Лиге чемпионов 22 февраля
    Программа передач Матч ТВ на сегодня 22 февраля
    Расписание матчей НХЛ 22 февраля. «Бостон» – «Колорадо» и другие матчи
    Расписание трансляций футбола по каналам ТВ на сегодня
    Расписание матчей РПЛ 26-28 февраля. «Спартак» - ЦСКА и другие матчи
    Когда начнется плей-офф КХЛ 2022
    Расписание матчей Бундеслиги 20 февраля. «Боруссия» Д – «Боруссия» М и другие матчи
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru