Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 23 февраля.



01:00 Все на Матч!

01:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Ювентус» (Италия)

03:40 Новости

03:45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) - «Бенфика» (Португалия)

04:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» (Франция) - УНИКС (Россия)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

09:40 Офицеры

11:45 Новости

11:50 Офицеры

14:50 Новости

14:55 Офицеры

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

19:25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. М. Аллахвердян - М. Сантос. Прямой эфир из Сочи

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.