Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 23 февраля.
01:00 Все на Матч!
01:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Ювентус» (Италия)
03:40 Новости
03:45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) - «Бенфика» (Португалия)
04:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» (Франция) - УНИКС (Россия)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
09:40 Офицеры
11:45 Новости
11:50 Офицеры
14:50 Новости
14:55 Офицеры
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19:25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. М. Аллахвердян - М. Сантос. Прямой эфир из Сочи
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямой эфир
В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.