Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 24 февраля.



01:00 Все на Матч!

01:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бенфика» (Португалия) - «Аяксм (Нидерланды)

03:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Смешанные единоборства. UFC

10:45 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Лобов - П. Малиньяджи

11:20 Есть тема!

12:15 Новости

12:20 Специальный репортаж

12:40 Деньги на двоих

14:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Женщины. 10 км. Прямой эфир

16:10 Лыжные гонки. Кубок России. Спринт. Прямой эфир

16:45 Новости

16:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Мужчины. 15 км. Прямой эфир

18:15 Новости

18:20 Смешанные единоборства. UFC. А. Олейник - М. Хант. Петр Ян - Дж.С. Сон

19:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

19:45 Все на Матч!

20:30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Лацио» (Италия) - «Порту» (Португалия). Прямой эфир

22:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Бетис» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.