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Программа передач Матч ТВ на сегодня 24 февраля


Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 24 февраля.

01:00 Все на Матч!
01:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бенфика» (Португалия) - «Аяксм (Нидерланды)
03:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Смешанные единоборства. UFC
10:45 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Лобов - П. Малиньяджи
11:20 Есть тема!
12:15 Новости
12:20 Специальный репортаж
12:40 Деньги на двоих
14:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Женщины. 10 км. Прямой эфир
16:10 Лыжные гонки. Кубок России. Спринт. Прямой эфир
16:45 Новости
16:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Мужчины. 15 км. Прямой эфир
18:15 Новости
18:20 Смешанные единоборства. UFC. А. Олейник - М. Хант. Петр Ян - Дж.С. Сон
19:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19:45 Все на Матч!
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Лацио» (Италия) - «Порту» (Португалия). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Бетис» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямой эфир

В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.





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