Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 25 февраля.



01:00 Все на Матч!

01:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испания)

03:40 Новости

03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Баскония» (Испания) - УНИКС (Россия)

05:00 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Нидерланды

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Новости

08:55 Непревзойденный

11:15 Безжалостный

13:40 Есть тема!

15:55 Футбол. Еврокубки. Обзор

16:25 Все на Матч!

16:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Мужчины. 10 км. Прямой эфир

18:15 Новости

18:20 Смешанные единоборства. UFC. А. Оверим - А. Олейник. И. Махачев - А. Царукян

19:25 Футбол. Еврокубки. Обзор

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:35 Точная ставка

22:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Интер». Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.