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Программа передач Матч ТВ на сегодня 25 февраля


Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 25 февраля.

01:00 Все на Матч!
01:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испания)
03:40 Новости
03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Баскония» (Испания) - УНИКС (Россия)
05:00 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Нидерланды
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Непревзойденный
11:15 Безжалостный
13:40 Есть тема!
15:55 Футбол. Еврокубки. Обзор
16:25 Все на Матч!
16:55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Мужчины. 10 км. Прямой эфир
18:15 Новости
18:20 Смешанные единоборства. UFC. А. Оверим - А. Олейник. И. Махачев - А. Царукян
19:25 Футбол. Еврокубки. Обзор
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:35 Точная ставка
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Интер». Прямой эфир

В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.





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