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Время начала матча «Челси» - «Лилль» в Лиге чемпионов 22 февраля


Сегодня, 22 февраля лондонский «Челси» примет на своем поле французский «Лилль» в 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022.

Во сколько начало и по какому каналу трансляция матча «Челси» - «Лилль»

В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 22:45 по московскому времени.

«Челси» финишировал на 2 месте в группе H группового турнира Лиги чемпионов, пропустив вперед «Ювентус» и опередив «Зенит» и «Мальме». «Лилль» возглавил группу G и оставил позади «Зальцбург», «Севилью» и «Вольфсбург».

«Челси» набрал 50 очков и занимает третье место в английской премьер-лиге. «Лилль» в чемпионате Франции по футболу занимает 10-е место, но отстает от 5-го еврокубкового места всего на 1 очко.





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