20 февраля в Английской Премьер-лиге состоятся два матча. «Лидс» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «Вулверхэмптон» сыграет дома с «Лестером».



20 февраля, воскресенье



17:00 «Лидс Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»



19:30 «Вулверхэмптон Уондерерс» – «Лестер Сити»



Время начала матчей НХЛ - московское.



Где посмотреть матчи Английской Премьер-лиги



Матчи АПЛ в прямом эфире и в записи можно посмотреть на канале «Оkko Спорт».



«Лидс» в последних трех встречах набрал всего одно очко и расположился в таблице недалеко от зоны вылета. «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в таблице АПЛ, но четвертое место в Лиге чемпионов будет оспариваться в жестокой борьбе. «Вулверхэмптон» – «Лестер» - встреча двух команд из середины турнирной таблицы.