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Расписание матчей Бундеслиги 20 февраля. «Боруссия» Д – «Боруссия» М и другие матчи


20 февраля в немецкой Бундеслиге состоятся три матча. Наибольший интерес вызывает встреча принципиальных соперников в Дортмунде.

20 февраля, воскресенье

17:30 «Бавария» - «Гройтер Фюрт»

19:30 «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

21:30 «Герта» - «РБ Лейпциг»

Время начала матчей НХЛ - московское.

Где посмотреть матчи Бундеслиги

20 февраля телеканал «Матч ТВ» будет вести прямую трансляцию из матча «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах).

«Бавария» с отрывом лидирует в чемпионате Германии, «Гройтер Фюрт» прочно осел на дне турнирной таблицы. Дортмундская «Боруссия» на 20 очков опережает соперника, но матчи между этими командами всегда проходят с обилием голов. «Герта» расположилась рядом с зоной вылета, а «РБ Лейпциг» ведет борьбу за попадание в еврокубки.





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