20 февраля в немецкой Бундеслиге состоятся три матча. Наибольший интерес вызывает встреча принципиальных соперников в Дортмунде.



20 февраля, воскресенье



17:30 «Бавария» - «Гройтер Фюрт»



19:30 «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)



21:30 «Герта» - «РБ Лейпциг»



Время начала матчей НХЛ - московское.



Где посмотреть матчи Бундеслиги



20 февраля телеканал «Матч ТВ» будет вести прямую трансляцию из матча «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах).



«Бавария» с отрывом лидирует в чемпионате Германии, «Гройтер Фюрт» прочно осел на дне турнирной таблицы. Дортмундская «Боруссия» на 20 очков опережает соперника, но матчи между этими командами всегда проходят с обилием голов. «Герта» расположилась рядом с зоной вылета, а «РБ Лейпциг» ведет борьбу за попадание в еврокубки.