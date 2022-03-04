Время начала «Бавария» – «Байер». Где смотреть в прямом эфире матч 28 тура чемпионата Германии

С 4 по 6 марта 2022 года в немецкой Бундеслиге состоятся 9 матчей. Центральным матчем тура будет поединок в Мюнхене, где «Бавария» будет принимать «Байер» из Леверкузена.



Расписание трансляций матчей Бундеслиги 4-6 марта



4 марта 2022, пятница



22:30 Арминия - Аугсбург



5 марта 2022, суббота



17:30 Бавария - Байер (Матч Футбол 3)

17:30 РБ Лейпциг - Фрайбург (Матч Футбол 1)

17:30 Вольфсбург - Унион

17:30 Герта - Айнтрахт

17:30 Бохум - Гройтер Фюрт

20:30 Штутгарт - Боруссия М (Матч Футбол 3)



6 марта 2022, воскресенье



17:30 Майнц 05 - Боруссия Д

19:30 Кёльн - Хоффенхайм



Время начала матчей Бундеслиги - московское.



«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, на 8 очков опережая идущую второй дортмундскую «Боруссию». Соперник мюнхенского клуба «Байер» занимает третье место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии.



















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