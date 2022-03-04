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Время начала «Бавария» – «Байер». Где смотреть в прямом эфире матч 28 тура чемпионата Германии


С 4 по 6 марта 2022 года в немецкой Бундеслиге состоятся 9 матчей. Центральным матчем тура будет поединок в Мюнхене, где «Бавария» будет принимать «Байер» из Леверкузена.

Расписание трансляций матчей Бундеслиги 4-6 марта

4 марта 2022, пятница

22:30 Арминия - Аугсбург

5 марта 2022, суббота

17:30 Бавария - Байер (Матч Футбол 3)
17:30 РБ Лейпциг - Фрайбург (Матч Футбол 1)
17:30 Вольфсбург - Унион
17:30 Герта - Айнтрахт
17:30 Бохум - Гройтер Фюрт
20:30 Штутгарт - Боруссия М (Матч Футбол 3)

6 марта 2022, воскресенье

17:30 Майнц 05 - Боруссия Д
19:30 Кёльн - Хоффенхайм

Время начала матчей Бундеслиги - московское.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, на 8 очков опережая идущую второй дортмундскую «Боруссию». Соперник мюнхенского клуба «Байер» занимает третье место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии.









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