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Время начала матча «Вильярреал» - Ювентус» в Лиге чемпионов 22 февраля


Сегодня, 22 февраля испанский «Вильярреал» примет у себя дома итальянский «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022.

Во сколько начало и по какому каналу трансляция матча «Вильярреал» - «Ювентус»

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч. Футбол 1». «Матч ТВ» покажет игру в записи в 01:50.

«Вильярреал» - действующий обладатель Лиги Европы. В чемпионате Испании испанский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице. В последних четырех матчах команда одержала три победы и сыграла вничью с «Реалом». «Ювентус» в четырех последних турах Серии А три раза сыграл вничью и только один раз выиграл. Команда идет четвертой в турнирной таблице.





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