В 2022 году плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 1 марта. Борьбу за Кубок Гагарина продолжат 16 лучших команд по итогам регулярного чемпионата.



В этом сезоне регулярный чемпионат КХЛ был остановлен в середине января из-за вспышек коронавирусной инфекции во многих командах. В начале февраля было принято решение не доигрывать «регулярку», а участников плей-офф определить по проценту набранных очков.



Время начала плей-офф КХЛ 2022



Первый раунд плей-офф (четвертьфиналы конференций) стартует во вторник 1 марта. В этот день первые матчи пройдут в следующих парах команд: «Йокерит» - «Спартак», ЦСКА - «Локомотив», «Металлург» Мг - «Барыс» и «Трактор» - «Нефтехимик». 2 марта в борьбу вступять оставшиеся претенденты на Кубок Гагарина 2022.



Последний день, отведенный для первого раунда плей-офф - 14 марта.