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Когда начнется плей-офф КХЛ 2022


В 2022 году плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 1 марта. Борьбу за Кубок Гагарина продолжат 16 лучших команд по итогам регулярного чемпионата.

В этом сезоне регулярный чемпионат КХЛ был остановлен в середине января из-за вспышек коронавирусной инфекции во многих командах. В начале февраля было принято решение не доигрывать «регулярку», а участников плей-офф определить по проценту набранных очков.

Время начала плей-офф КХЛ 2022

Первый раунд плей-офф (четвертьфиналы конференций) стартует во вторник 1 марта. В этот день первые матчи пройдут в следующих парах команд: «Йокерит» - «Спартак», ЦСКА - «Локомотив», «Металлург» Мг - «Барыс» и «Трактор» - «Нефтехимик». 2 марта в борьбу вступять оставшиеся претенденты на Кубок Гагарина 2022.

Последний день, отведенный для первого раунда плей-офф - 14 марта.





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