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Расписание матчей РПЛ 26-28 февраля. «Спартак» - ЦСКА и другие матчи


С 26 по 28 февраля в чемпионате России по футболу 2021/2022, которая проводит российская Премьер-лига, пройдут 8 матчей. Центральным матчем 19 тура станет встреча московского «Спартака» с ЦСКА.

Расписание матчей 19 тура чемпионата России по футболу

26 февраля

14:00 Химки - Динамо
14:00 Нижний Новгород - Урал
16:30 Сочи - Арсенал
19:00 Спартак - ЦСКА

27 февраля

14:00 Ростов - Крылья Советов
17:00 Краснодар - Локомотив
19:00 Ахмат - Уфа

28 февраля

19:00 Зенит - Рубин

Где посмотреть матчи 19 тура РПЛ в прямом эфире

Матч «Спартак» - ЦСКА в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». 27 февраля «Матч ТВ» будет вести прямую трансляцию из Краснодара, где хозяева будут принимать «Локомотив».





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