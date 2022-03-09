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Футбол России и Европы на ТВ 10 марта 2022 в прямом эфире


Трансляции в прямом эфире по ТВ с матчей чемпионатов России, Германии, Франции, Италии, Португалии, Шотландии ведут каналы холдинга ВГТРК.

Расписание прямых трансляций матчей по футболу на бесплатных и платных каналах

9 марта 2022, среда

03:25 Кубок Либертадорес. 3-й отборочный раунд. Америка (Бразилия) - Барселона (Эквадор) (Матч Футбол 2)
20:35 Лига Европы. 1/8 финала. Порту - Лион (Матч Футбол 1)
20:35 Лига Европы. 1/8 финала. Бетис - Айнтрахт (Матч Футбол 3)
20:40 Лига Европы. 1/8 финала. Порту - Лион (Франция) (Матч ТВ)
22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Реал - ПСЖ (Матч ТВ)
22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Манчестер Сити - Спортинг (Матч Футбол 1)
22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Реал - ПСЖ (Матч Футбол 3)

10 марта 2022, четверг

03:25 Кубок Либертадорес. 3-й отборочный раунд. Флуминенсе (Бразилия) - Олимпия (Парагвай). 1-й матч
20:35 Лига Европы. 1/8 финала. Севилья - Вест Хэм (Матч Футбол 1)
20:35 Лига конференций. 1/8 финала. Витесс - Рома (Матч Футбол 2)
20:35 Лига конференций. 1/8 финала. ПАОК - Гент (Матч Футбол 3)
21:55 Лига Европы. 1/8 финала. Севилья - Вест Хэм (Матч ТВ)
22:50 Лига Европы. 1/8 финала. Аталанта - Байер (Матч Футбол 1)
22:50 Лига Европы. 1/8 финала. Рейнджерс - Црвена Звезда (Матч Футбол 2)
22:50 Лига Европы. 1/8 финала. Брага - Монако (Матч Футбол 3)
22:55 Лига Европы. 1/8 финала. Барселона - Галатасарай (Матч ТВ)

В расписании трансляций матчей на ТВ возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.









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