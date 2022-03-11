Футбол России и Европы на ТВ 11 марта 2022 в прямом эфире

Трансляции в прямом эфире по ТВ с матчей чемпионатов России, Германии, Франции, Италии, Португалии, Шотландии ведут каналы холдинга ВГТРК.



Расписание прямых трансляций матчей по футболу на бесплатных и платных каналах



11 марта 2022, пятница



01:10 Южноамериканский Кубок. Отборочный раунд. Унион Эспаньола (Чили) - Антофагаста (Чили). 1-й матч (Матч Футбол 2)

03:25 Кубок Либертадорес. 3-й отборочный раунд. Универсидад Католика (Чили) - Стронгест (Боливия). 1-й матч (Матч Футбол 2)

20:25 2-я Бундеслига. Дармштадт - Зандхаузен. (Матч Футбол 3)

21:55 Чемпионат Нидерландов. Камбюр - Аякс. (Матч Футбол 2)

23:10 Чемпионат Португалии. Бенфика - Визела. (Матч Футбол 3)



12 марта 2022, суббота



13:55 Чемпионат России. Уфа - Нижний Новгород (Матч Премьер)

15:25 2-я Бундеслига. Динамо (Дрезден) - Санкт-Паули (Матч Футбол 3)

16:25 Чемпионат России. Арсенал - Динамо (Матч Премьер)

16:55 Чемпионат Италии. Специя - Кальяри (Матч Футбол 1)

17:25 Чемпионат Германии. Хоффенхайм - Бавария (Матч Футбол 3)

18:30 Чемпионат России. Локомотив - ЦСКА (Матч ТВ)

18:55 Чемпионат России. Локомотив - ЦСКА (Матч Премьер)

19:55 Чемпионат Италии. Сампдория - Ювентус (Матч Футбол 1)

20:25 Чемпионат Германии. Боруссия (Менхенгладбах) - Герта (Матч Футбол 3)

22:40 Чемпионат Италии. Милан - Эмполи (Матч ТВ)

22:40 Чемпионат Италии. Милан - Эмполи (Матч Футбол 1)



В расписании трансляций матчей на ТВ возможны изменения.



Время начала трансляций - московское.