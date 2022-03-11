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Футбол России и Европы на ТВ 11 марта 2022 в прямом эфире


Трансляции в прямом эфире по ТВ с матчей чемпионатов России, Германии, Франции, Италии, Португалии, Шотландии ведут каналы холдинга ВГТРК.

Расписание прямых трансляций матчей по футболу на бесплатных и платных каналах

11 марта 2022, пятница

01:10 Южноамериканский Кубок. Отборочный раунд. Унион Эспаньола (Чили) - Антофагаста (Чили). 1-й матч (Матч Футбол 2)
03:25 Кубок Либертадорес. 3-й отборочный раунд. Универсидад Католика (Чили) - Стронгест (Боливия). 1-й матч (Матч Футбол 2)
20:25 2-я Бундеслига. Дармштадт - Зандхаузен. (Матч Футбол 3)
21:55 Чемпионат Нидерландов. Камбюр - Аякс. (Матч Футбол 2)
23:10 Чемпионат Португалии. Бенфика - Визела. (Матч Футбол 3)

12 марта 2022, суббота

13:55 Чемпионат России. Уфа - Нижний Новгород (Матч Премьер)
15:25 2-я Бундеслига. Динамо (Дрезден) - Санкт-Паули (Матч Футбол 3)
16:25 Чемпионат России. Арсенал - Динамо (Матч Премьер)
16:55 Чемпионат Италии. Специя - Кальяри (Матч Футбол 1)
17:25 Чемпионат Германии. Хоффенхайм - Бавария (Матч Футбол 3)
18:30 Чемпионат России. Локомотив - ЦСКА (Матч ТВ)
18:55 Чемпионат России. Локомотив - ЦСКА (Матч Премьер)
19:55 Чемпионат Италии. Сампдория - Ювентус (Матч Футбол 1)
20:25 Чемпионат Германии. Боруссия (Менхенгладбах) - Герта (Матч Футбол 3)
22:40 Чемпионат Италии. Милан - Эмполи (Матч ТВ)
22:40 Чемпионат Италии. Милан - Эмполи (Матч Футбол 1)

В расписании трансляций матчей на ТВ возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.









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