Трансляции в прямом эфире по ТВ с матчей чемпионатов России, Германии, Франции, Италии, Португалии, Шотландии ведут каналы холдинга ВГТРК.
Расписание прямых трансляций матчей по футболу на бесплатных и платных каналах
7 марта 2022, суббота
13:55 Чемпионат России. "Краснодар" - "Урал" (Матч ТВ)
13:55 Чемпионат России. "Краснодар" - "Урал" (Матч Премьер)
16:25 Чемпионат России. "Зенит" - "Уфа" (Матч ТВ)
16:25 Чемпионат России. "Ростов" - "Сочи" (Матч Премьер)
18:55 Чемпионат России. "Ахмат" - "Рубин" (Матч ТВ)
18:55 Чемпионат России. "Ахмат" - "Рубин" (Матч Премьер)
22:25 Кубок Англии. 1/8 финала. "Ноттингем Форест" - "Хаддерсфилд" (Матч Футбол 1)
В расписании трансляций матчей на ТВ возможны изменения.
Время начала трансляций - московское.