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Смотреть футбол России и Европы сегодня на ТВ 7 марта 2022 в прямом эфире


Трансляции в прямом эфире по ТВ с матчей чемпионатов России, Германии, Франции, Италии, Португалии, Шотландии ведут каналы холдинга ВГТРК.

Расписание прямых трансляций матчей по футболу на бесплатных и платных каналах

7 марта 2022, суббота

13:55 Чемпионат России. "Краснодар" - "Урал" (Матч ТВ)
13:55 Чемпионат России. "Краснодар" - "Урал" (Матч Премьер)
16:25 Чемпионат России. "Зенит" - "Уфа" (Матч ТВ)
16:25 Чемпионат России. "Ростов" - "Сочи" (Матч Премьер)
18:55 Чемпионат России. "Ахмат" - "Рубин" (Матч ТВ)
18:55 Чемпионат России. "Ахмат" - "Рубин" (Матч Премьер)
22:25 Кубок Англии. 1/8 финала. "Ноттингем Форест" - "Хаддерсфилд" (Матч Футбол 1)

В расписании трансляций матчей на ТВ возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.









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