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Смотреть футбол России и Европы сегодня на ТВ 8 марта 2022 в прямом эфире


Трансляции в прямом эфире по ТВ с матчей чемпионатов России, Германии, Франции, Италии, Португалии, Шотландии ведут каналы холдинга ВГТРК.

Расписание прямых трансляций матчей по футболу на бесплатных и платных каналах

8 марта 2022, вторник

22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Бавария - Зальцбург (Матч Футбол 1)
22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Ливерпуль - Интер (Матч Футбол 3)
22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Ливерпуль - Интер (Матч ТВ)

9 марта 2022, среда

03:25 Кубок Либертадорес. 3-й отборочный раунд. Америка (Бразилия) - Барселона (Эквадор) (Матч Футбол 2)
20:35 Лига Европы. 1/8 финала. Порту - Лион (Матч Футбол 1)
20:35 Лига Европы. 1/8 финала. Бетис - Айнтрахт (Матч Футбол 3)
22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Реал - ПСЖ (Матч ТВ)
22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Манчестер Сити - Спортинг (Матч Футбол 1)
22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Реал - ПСЖ (Матч Футбол 3)

В расписании трансляций матчей на ТВ возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.









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