Смотреть футбол России и Европы сегодня на ТВ 8 марта 2022 в прямом эфире

Трансляции в прямом эфире по ТВ с матчей чемпионатов России, Германии, Франции, Италии, Португалии, Шотландии ведут каналы холдинга ВГТРК.



Расписание прямых трансляций матчей по футболу на бесплатных и платных каналах



8 марта 2022, вторник



22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Бавария - Зальцбург (Матч Футбол 1)

22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Ливерпуль - Интер (Матч Футбол 3)

22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Ливерпуль - Интер (Матч ТВ)



9 марта 2022, среда



03:25 Кубок Либертадорес. 3-й отборочный раунд. Америка (Бразилия) - Барселона (Эквадор) (Матч Футбол 2)

20:35 Лига Европы. 1/8 финала. Порту - Лион (Матч Футбол 1)

20:35 Лига Европы. 1/8 финала. Бетис - Айнтрахт (Матч Футбол 3)

22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Реал - ПСЖ (Матч ТВ)

22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Манчестер Сити - Спортинг (Матч Футбол 1)

22:45 Лига чемпионов. 1/8 финала. Реал - ПСЖ (Матч Футбол 3)



В расписании трансляций матчей на ТВ возможны изменения.



Время начала трансляций - московское.



















Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей плей-офф



