Сегодня, 23 февраля мадридский «Атлетико» на своем поле будет принимать «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022.



Во сколько начало и по какому каналу трансляция матча «Атлетико» - «Манчестер Юнайтед»



Прямая трансляция матча пройдет на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 22:45 по московскому времени.



«Атлетико» занял 2 место в группе В группового турнира Лиги чемпионов, отстав от «Ливерпуля» на 11 очков. «Манчестер Юнайтед» возглавил группу F в соперничестве с «Вильярреалом», «Аталантой» и «Янг Бойз».



«Атлетико» набрал 42 очка в 25-ти матчах и расположился на пятом месте в чемпионате Испании. «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге идет на 4-м месте, отставая от лидера чемпионата «Манчестер Сити» на 17 очков.