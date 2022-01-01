Программа передач Матч ТВ на сегодня 26 февраля

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 26 февраля.
01:00 Все на Матч!
01:50 РецепТура
02:15 Всё о главном
02:40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск)
03:40 Новости
03:45 Прыжки в воду. Кубок России. Мужчины
05:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Виннипег Джетс». Прямой эфир
07:35 Новости
07:40 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Смешарики
09:25 Деньги на двоих
11:50 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA. С. Альварес - К. Плант
12:45 Новости
12:50 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямой эфир из Финляндии
14:45 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Финал. Прямой эфир из Норвегии
15:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Финал. Прямой эфир из Финляндии
17:30 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
17:50 Все на Матч!
18:25 Новости
18:30 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
21:00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Мужчины. Прямой эфир из США
22:15 Смешанные единоборства. ACA. И. Букуев - А. Акопян. Прямой эфир
23:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Женщины. Прямой эфир из США
В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.