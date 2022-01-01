Программа передач Матч ТВ на сегодня 26 февраля

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 26 февраля.



01:00 Все на Матч!

01:50 РецепТура

02:15 Всё о главном

02:40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск)

03:40 Новости

03:45 Прыжки в воду. Кубок России. Мужчины

05:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Виннипег Джетс». Прямой эфир

07:35 Новости

07:40 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Смешарики

09:25 Деньги на двоих

11:50 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA. С. Альварес - К. Плант

12:45 Новости

12:50 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямой эфир из Финляндии

14:45 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Финал. Прямой эфир из Норвегии

15:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Финал. Прямой эфир из Финляндии

17:30 «На лыжи» с Еленой Вяльбе

17:50 Все на Матч!

18:25 Новости

18:30 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

21:00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Мужчины. Прямой эфир из США

22:15 Смешанные единоборства. ACA. И. Букуев - А. Акопян. Прямой эфир

23:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Женщины. Прямой эфир из США



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.