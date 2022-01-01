Время начала матча «Спартак» - ЦСКА. Расписание матчей РПЛ 26-28 февраля

С 26 по 28 февраля в чемпионате России по футболу 2021/2022, которая проводит российская Премьер-лига, пройдут 8 матчей. Центральным матчем 19 тура станет встреча московского «Спартака» с ЦСКА.



Расписание и время начала матчей 19 тура чемпионата России по футболу



26 февраля



14:00 Химки - Динамо

14:00 Нижний Новгород - Урал

16:30 Сочи - Арсенал

19:00 Спартак - ЦСКА



27 февраля



14:00 Ростов - Крылья Советов

17:00 Краснодар - Локомотив

19:00 Ахмат - Уфа



28 февраля



19:00 Зенит - Рубин



Где посмотреть матчи 19 тура РПЛ в прямом эфире



Матч «Спартак» - ЦСКА в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». 27 февраля «Матч ТВ» будет вести прямую трансляцию из Краснодара, где хозяева будут принимать «Локомотив».