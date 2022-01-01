Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Время начала матча «Спартак» - ЦСКА. Расписание матчей РПЛ 26-28 февраля


С 26 по 28 февраля в чемпионате России по футболу 2021/2022, которая проводит российская Премьер-лига, пройдут 8 матчей. Центральным матчем 19 тура станет встреча московского «Спартака» с ЦСКА.

Расписание и время начала матчей 19 тура чемпионата России по футболу

26 февраля

14:00 Химки - Динамо
14:00 Нижний Новгород - Урал
16:30 Сочи - Арсенал
19:00 Спартак - ЦСКА

27 февраля

14:00 Ростов - Крылья Советов
17:00 Краснодар - Локомотив
19:00 Ахмат - Уфа

28 февраля

19:00 Зенит - Рубин

Где посмотреть матчи 19 тура РПЛ в прямом эфире

Матч «Спартак» - ЦСКА в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». 27 февраля «Матч ТВ» будет вести прямую трансляцию из Краснодара, где хозяева будут принимать «Локомотив».





  • Расписание трансляций футбола по каналам ТВ на сегодня
  • Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей
  • Время начала матча «Челси» - «Лилль» в Лиге чемпионов 22 февраля
  • Чемпионат России по футболу 2017/2018
  • Чемпионат России по футболу. РФПЛ 2016/2017
    •








    Олимпиада 2022. Медальный зачет. Сколько наград и какое место у России

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет - итог

    Всего на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине были разыграны 109 комплектов медалей. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 762. До легенды чешского хоккея Яромира Ягра и третьего места в истории НХЛ осталось 4 шайбы.

    Плей-офф КХЛ 2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022 станут участниками 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.









    Время начала матча «Спартак» - ЦСКА. Расписание матчей РПЛ 26-28 февраля
    Программа передач Матч ТВ на сегодня 25 февраля
    Расписание матчей НХЛ 25 февраля. «Рейнджерс» – «Вашингтон» и другие матчи
    Время начала матча «Бетис» - «Зенит» в Лиге Европы 24 февраля
    Время начала матча «Атлетико» - «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов 23 февраля
    Время начала матча «Вильярреал» - Ювентус» в Лиге чемпионов 22 февраля
    Время начала матча «Челси» - «Лилль» в Лиге чемпионов 22 февраля
    Расписание трансляций футбола по каналам ТВ на сегодня
    Когда начнется плей-офф КХЛ 2022
    Расписание матчей Бундеслиги 20 февраля. «Боруссия» Д – «Боруссия» М и другие матчи
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru