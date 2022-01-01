Программа передач Первого канала на сегодня 26 февраля

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 26 февраля.



00:00 «Еще по одной»

02:05 Наедине со всеми

02:50 Модный приговор

03:40 Давай поженимся!

04:20 Мужское / Женское

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники. Выпуск от 26 февраля

09:45 Слово пастыря. Выпуск от 26 февраля

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 "Операция «Динамо», или Приключения русских в Британии»

11:20 Видели видео?

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Видели видео?

13:30 «Раба любви». К юбилею Елены Соловей

15:20 «Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым

17:00 Точь-в-точь

19:20Сегодня вечером

21:00 Время

21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первая игра сезона

23:35 Музыкальная премия «Жара»



В программе передач Первого канала возможны изменения.