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Программа передач Первого канала на сегодня 26 февраля


Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 26 февраля.

00:00 «Еще по одной»
02:05 Наедине со всеми
02:50 Модный приговор
03:40 Давай поженимся!
04:20 Мужское / Женское
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники. Выпуск от 26 февраля
09:45 Слово пастыря. Выпуск от 26 февраля
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 "Операция «Динамо», или Приключения русских в Британии»
11:20 Видели видео?
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Видели видео?
13:30 «Раба любви». К юбилею Елены Соловей
15:20 «Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым
17:00 Точь-в-точь
19:20Сегодня вечером
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первая игра сезона
23:35 Музыкальная премия «Жара»

В программе передач Первого канала возможны изменения.





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