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Когда играют «Спартак» - ЦСКА. Время начала и где смотреть в прямом эфире


26 февраля в Москве пройдет центральный матч 19-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» на своем поле будет принимать московский ЦСКА.

Во сколько начнется матч «Спартак» - ЦСКА 26 февраля

19:00 Спартак - ЦСКА

Время начала матча - московское.

По какому каналу покажут матч

Матч «Спартак» - ЦСКА будет показан в прямом эфире по телеканалу Матч ТВ.

«Спартак» после 18-ти туров набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. ЦСКА идет четвертым, опережая соперника по дерби на 7 очков.

«Спартак» проведет первый официальный матч с тренером Паоло Ваноли.





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