Когда играют «Спартак» - ЦСКА. Время начала и где смотреть в прямом эфире

26 февраля в Москве пройдет центральный матч 19-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» на своем поле будет принимать московский ЦСКА.
Во сколько начнется матч «Спартак» - ЦСКА 26 февраля
19:00 Спартак - ЦСКА
Время начала матча - московское.
По какому каналу покажут матч
Матч «Спартак» - ЦСКА будет показан в прямом эфире по телеканалу Матч ТВ.
«Спартак» после 18-ти туров набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. ЦСКА идет четвертым, опережая соперника по дерби на 7 очков.
«Спартак» проведет первый официальный матч с тренером Паоло Ваноли.