Время начала «Спартак» - ЦСКА. Где смотреть в прямом эфире 26 февраля

26 февраля в Москве пройдет центральный матч 19-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» на своем поле будет принимать московский ЦСКА.



Во сколько начнется матч «Спартак» - ЦСКА 26 февраля



19:00 Спартак - ЦСКА



Время начала матча - московское.



По какому каналу покажут матч



Матч «Спартак» - ЦСКА будет показан в прямом эфире по телеканалу Матч ТВ.



«Спартак» после 18-ти туров набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. ЦСКА идет четвертым, опережая соперника по дерби на 7 очков.



«Спартак» проведет первый официальный матч с тренером Паоло Ваноли.