Программа передач Россия-1 на сегодня 26 февраля

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание переда на телеканале 26 февраля.



00:10 Огонь. Сериал

02:25 Идущие в огонь

03:05 Стерва

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Ленинградская область. Пряная зелень

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

12:50 Доктор Мясников

13:50 Точка кипения. Сериал. 1-я часть

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести в субботу

21:00 ЗАГС. Сериал



В программе передач «Россия 1» возможны изменения.