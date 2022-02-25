Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Расписание матчей АПЛ 26 и 27 февраля. «Челси» – «Лестер» и другие матчи


25-27 февраля в Английской Премьер-лиге состоится очередной тур. «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Уотфорд», «Челси» сыграет дома с «Лестером», а «Манчестер Сити» едет в гости к «Эвертону».

25 февраля 2022, пятница

23:00 Саутгемптон – Норвич Сити

26 февраля 2022, суббота

15:30 Лидс Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур
18:00 Манчестер Юнайтед – Уотфорд
18:00 Брентфорд – Ньюкасл Юнайтед
18:00 Брайтон энд Хоув Альбион – Астон Вилла
18:00 Кристал Пэлас – Бёрнли
20:30 Эвертон – Манчестер Сити

27 февраля 2022, воскресенье

Челси – Лестер Сити
17:00 Вест Хэм Юнайтед – Вулверхэмптон

Время начала матчей НХЛ - московское.

Где посмотреть матчи Английской Премьер-лиги

Матчи АПЛ в прямом эфире и в записи можно посмотреть на канале «Оkko Спорт».





  • Время начала матча «Атлетико» - «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов 23 фев ...
  • Чемпионат Англии по футболу 2020/2021. Главные матчи сезона
  • Чемпионат Англии по футболу 2017/2018. Календарь игр
  • Чемпионат Англии по футболу 2016/2017
  • 30 футбольных клубов с самым высоким доходом в сезоне 2014/15
    •








    Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022. Расписание этапов

    Лыжные гонки. Кубок мира 2021 2022

    Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне 2021/2022 начнется этапом в финском горнолыжном курорте Рука 26 ноября 2021 года и завершится 20 марта 2022 года в Тюмени.

    Олимпиада 2022. Медальный зачет. Сколько наград и какое место у России

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет - итог

    Всего на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине были разыграны 109 комплектов медалей. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 762. До легенды чешского хоккея Яромира Ягра и третьего места в истории НХЛ осталось 4 шайбы.









    Расписание матчей АПЛ 26 и 27 февраля. «Челси» – «Лестер» и другие матчи
    Время начала спринта в лыжных гонках на этапе Кубка мира 2022 в Лахти
    Программа передач Первого канала на сегодня 26 февраля
    Программа передач Матч ТВ на сегодня 26 февраля
    Расписание матчей НХЛ 26 февраля. «Филадельфия» – «Вашингтон» и другие матчи
    Программа передач Россия-1 на сегодня 26 февраля
    Когда играют «Спартак» - ЦСКА. Время начала и где смотреть в прямом эфире
    Расписание матчей РПЛ 26-28 февраля
    Время начала матча «Бетис» - «Зенит» в Лиге Европы 24 февраля
    Время начала матча «Атлетико» - «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов 23 февраля
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru