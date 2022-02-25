Расписание матчей АПЛ 26 и 27 февраля. «Челси» – «Лестер» и другие матчи

25-27 февраля в Английской Премьер-лиге состоится очередной тур. «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Уотфорд», «Челси» сыграет дома с «Лестером», а «Манчестер Сити» едет в гости к «Эвертону».
25 февраля 2022, пятница
23:00 Саутгемптон – Норвич Сити
26 февраля 2022, суббота
15:30 Лидс Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур
18:00 Манчестер Юнайтед – Уотфорд
18:00 Брентфорд – Ньюкасл Юнайтед
18:00 Брайтон энд Хоув Альбион – Астон Вилла
18:00 Кристал Пэлас – Бёрнли
20:30 Эвертон – Манчестер Сити
27 февраля 2022, воскресенье
Челси – Лестер Сити
17:00 Вест Хэм Юнайтед – Вулверхэмптон
Время начала матчей НХЛ - московское.
Где посмотреть матчи Английской Премьер-лиги
Матчи АПЛ в прямом эфире и в записи можно посмотреть на канале «Оkko Спорт».