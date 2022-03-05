Время начала «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Англии

С 5 по 7 марта в английской Премьер-лиге состоится очередной 28-й тур. Центральный матч тура состоится в Манчестере, где «Манчестер Сити» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».
Расписание матчей английской Премьер-лиги 5-7 марта
5 марта 2022, суббота
15:30 Лестер - Лидс
18:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас
18:00 Норвич - Брентфорд
18:00 Бёрнли - Челси
18:00 Астон - Саутгемптон
18:00 Ньюкасл - Брайтон
20:30 Ливерпуль - Вест Хэм
6 марта 2022, воскресенье
17:00 Уотфорд - Арсенал
19:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
7 марта 2022. понедельник
23:00 Тоттенхэм - Эвертон
Время начала матчей - московское.
Где посмотреть матчи английской Премьер-лиги
Матчи АПЛ в прямом эфире и в записи можно посмотреть на канале «Оkko Спорт».