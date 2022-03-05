Время начала «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Англии

С 5 по 7 марта в английской Премьер-лиге состоится очередной 28-й тур. Центральный матч тура состоится в Манчестере, где «Манчестер Сити» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».



Расписание матчей английской Премьер-лиги 5-7 марта



5 марта 2022, суббота



15:30 Лестер - Лидс

18:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас

18:00 Норвич - Брентфорд

18:00 Бёрнли - Челси

18:00 Астон - Саутгемптон

18:00 Ньюкасл - Брайтон

20:30 Ливерпуль - Вест Хэм



6 марта 2022, воскресенье



17:00 Уотфорд - Арсенал

19:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед



7 марта 2022. понедельник

23:00 Тоттенхэм - Эвертон



Время начала матчей - московское.



Где посмотреть матчи английской Премьер-лиги



Матчи АПЛ в прямом эфире и в записи можно посмотреть на канале «Оkko Спорт».