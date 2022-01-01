Программа передач Матч ТВ на сегодня 27 февраля

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 27 февраля.
01:15 Все на Матч!
02:00 Смешанные единоборства. UFC
06:00 Смешанные единоборства. One FC. Р. де Риддер - К. Аббасов. А.Л. Нсанг - В. Бигдаш
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Смешарики
09:25 Безжалостный
11:50 Смешанные единоборства. UFC
12:45 Новости
12:50 Все на Матч!
13:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. Прямой эфир из Финляндии
14:50 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямой эфир из Финляндии
16:40 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Смешанная эстафета. Прямой эфир из Норвегии
17:25 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт
18:10 Смешанные единоборства. UFC
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. «Челси» - «Ливерпуль». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Лацио» - «Наполи». Прямой эфир
В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.