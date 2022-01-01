Программа передач Матч ТВ на сегодня 27 февраля

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 27 февраля.



01:15 Все на Матч!

02:00 Смешанные единоборства. UFC

06:00 Смешанные единоборства. One FC. Р. де Риддер - К. Аббасов. А.Л. Нсанг - В. Бигдаш

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Смешарики

09:25 Безжалостный

11:50 Смешанные единоборства. UFC

12:45 Новости

12:50 Все на Матч!

13:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. Прямой эфир из Финляндии

14:50 «На лыжи» с Еленой Вяльбе

15:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямой эфир из Финляндии

16:40 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Смешанная эстафета. Прямой эфир из Норвегии

17:25 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт

18:10 Смешанные единоборства. UFC

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. «Челси» - «Ливерпуль». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. «Лацио» - «Наполи». Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.