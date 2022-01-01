Программа передач Россия-1 на сегодня 27 февраля

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание переда на телеканале 27 февраля.
01:10 Сжигая мосты. Сериал
05:20 Жизнь после жизни
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время «Воскресенье»
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:40 Папа для Софии. Сериал
14:00 Вести
14:30 Папа для Софии. Сериал
17:00 Вести
17:30 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск
В программе передач «Россия 1» возможны изменения.