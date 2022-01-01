Программа передач Россия-1 на сегодня 27 февраля

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание переда на телеканале 27 февраля.



01:10 Сжигая мосты. Сериал

05:20 Жизнь после жизни

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время «Воскресенье»

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:40 Папа для Софии. Сериал

14:00 Вести

14:30 Папа для Софии. Сериал

17:00 Вести

17:30 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск



В программе передач «Россия 1» возможны изменения.