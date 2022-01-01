Программа передач Первого канала на сегодня 27 февраля

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 27 февраля.



01:00 Наедине со всеми

01:50 Модный приговор

02:40 Давай поженимся!

03:20 Мужское / Женское

04:55 Время собирать камни. Фильм

06:00 Новости

06:10 Время собирать камни

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой. Сезон 6. Национальный центр управления обороной России

08:10 Здоровье. Выпуск от 27 февраля

09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:55 «Как долго я тебя искала...» К юбилею Веры Алентовой

15:00 Информационный канал

21:00 Время

22:00 «Уроки фарси». Фильм



В программе передач Первого канала возможны изменения.