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Программа передач Первого канала на сегодня 27 февраля


Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 27 февраля.

01:00 Наедине со всеми
01:50 Модный приговор
02:40 Давай поженимся!
03:20 Мужское / Женское
04:55 Время собирать камни. Фильм
06:00 Новости
06:10 Время собирать камни
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой. Сезон 6. Национальный центр управления обороной России
08:10 Здоровье. Выпуск от 27 февраля
09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 «Как долго я тебя искала...» К юбилею Веры Алентовой
15:00 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Уроки фарси». Фильм

В программе передач Первого канала возможны изменения.





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