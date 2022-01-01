Программа передач НТВ на сегодня 27 февраля

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 27 февраля.
01:00 Дачный ответ
01:55 Их нравы
02:20 Схватка. «Смертельный выстрел». «Лотерейный билет». «Похищенная». «Псевдоним»
04:55 Наших бьют
06:35 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:10 Маска
23:35 Звезды сошлись
В программе передач НТВ возможны изменения.