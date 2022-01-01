Программа передач НТВ на сегодня 27 февраля

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 27 февраля.



01:00 Дачный ответ

01:55 Их нравы

02:20 Схватка. «Смертельный выстрел». «Лотерейный билет». «Похищенная». «Псевдоним»

04:55 Наших бьют

06:35 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:10 Маска

23:35 Звезды сошлись



В программе передач НТВ возможны изменения.