10 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
9 марта 2022, среда
03:00 Филадельфия - Вегас - 2:1
03:00 Питтсбург - Флорида - 3:4
03:00 Нью-Джерси - Колорадо - 5:3
03:30 Детройт - Аризона - 2:9
03:30 Торонто - Сиэтл - 6:4
04:00 Миннесота - Рейнджерс - 5:2
04:00 Нэшвилл - Даллас - 2:1
04:00 Виннипег - Тампа-Бэй - 7:4
04:00 Сент-Луис - Оттава - 1:4
04:30 Чикаго - Анахайм - 8:3
05:00 Калгари - Вашингтон - 4:5
10 марта 2022, четверг
04:00 Эдмонтон - Вашингтон
06:30 Ванкувер - Монреаль
11 марта 2022, пятница
03:00 Детройт - Миннесота
03:00 Баффало - Вегас
03:00 Бостон - Чикаго
03:00 Каролина - Колорадо
03:00 Торонто - Аризона
03:00 Нью-Джерси - Виннипег
03:00 Флорида - Филадельфия
03:00 Оттава - Сиэтл
03:30 Айлендерс - Коламбус
04:00 Нэшвилл - Анахайм
04:00 Сент-Луис - Рейнджерс
05:00 Калгари - Тампа-Бэй
06:30 Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Время начала матчей НХЛ - московское.