10 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



9 марта 2022, среда



03:00 Филадельфия - Вегас - 2:1

03:00 Питтсбург - Флорида - 3:4

03:00 Нью-Джерси - Колорадо - 5:3

03:30 Детройт - Аризона - 2:9

03:30 Торонто - Сиэтл - 6:4

04:00 Миннесота - Рейнджерс - 5:2

04:00 Нэшвилл - Даллас - 2:1

04:00 Виннипег - Тампа-Бэй - 7:4

04:00 Сент-Луис - Оттава - 1:4

04:30 Чикаго - Анахайм - 8:3

05:00 Калгари - Вашингтон - 4:5



10 марта 2022, четверг



04:00 Эдмонтон - Вашингтон

06:30 Ванкувер - Монреаль



11 марта 2022, пятница



03:00 Детройт - Миннесота

03:00 Баффало - Вегас

03:00 Бостон - Чикаго

03:00 Каролина - Колорадо

03:00 Торонто - Аризона

03:00 Нью-Джерси - Виннипег

03:00 Флорида - Филадельфия

03:00 Оттава - Сиэтл

03:30 Айлендерс - Коламбус

04:00 Нэшвилл - Анахайм

04:00 Сент-Луис - Рейнджерс

05:00 Калгари - Тампа-Бэй

06:30 Лос-Анджелес - Сан-Хосе



Время начала матчей НХЛ - московское.