НХЛ. «Калгари» - «Вашингтон». Расписание и результаты матчей 9 марта 2022 года

9 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
8 марта 2022, вторник
03:00 Бостон - Лос-Анджелес - 2:3 ОТ
03:00 Баффало - Флорида -1:6
03:00 Коламбус - Торонто - 4:5
03:30 Айлендерс - Колорадо - 4:5
05:30 Калгари - Эдмонтон - 3:1
9 марта 2022, среда
03:00 Филадельфия - Вегас
03:00 Питтсбург - Флорида
03:00 Нью-Джерси - Колорадо
03:30 Детройт - Аризона
03:30 Торонто - Сиэтл
04:00 Миннесота - Рейнджерс
04:00 Нэшвилл - Даллас
04:00 Виннипег - Тампа-Бэй
04:00 Сент-Луис - Оттава
04:30 Чикаго - Анахайм
05:00 Калгари - Вашингтон
10 марта 2022, четверг
04:00 Эдмонтон - Вашингтон
06:30 Ванкувер - Монреаль
Время начала матчей НХЛ - московское.