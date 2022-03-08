НХЛ. «Калгари» - «Вашингтон». Расписание и результаты матчей 9 марта 2022 года

9 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



8 марта 2022, вторник



03:00 Бостон - Лос-Анджелес - 2:3 ОТ

03:00 Баффало - Флорида -1:6

03:00 Коламбус - Торонто - 4:5

03:30 Айлендерс - Колорадо - 4:5

05:30 Калгари - Эдмонтон - 3:1



9 марта 2022, среда



03:00 Филадельфия - Вегас

03:00 Питтсбург - Флорида

03:00 Нью-Джерси - Колорадо

03:30 Детройт - Аризона

03:30 Торонто - Сиэтл

04:00 Миннесота - Рейнджерс

04:00 Нэшвилл - Даллас

04:00 Виннипег - Тампа-Бэй

04:00 Сент-Луис - Оттава

04:30 Чикаго - Анахайм

05:00 Калгари - Вашингтон



10 марта 2022, четверг



04:00 Эдмонтон - Вашингтон

06:30 Ванкувер - Монреаль



Время начала матчей НХЛ - московское.