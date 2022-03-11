Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




НХЛ. Расписание и результаты матчей 11 марта 2022 года


11 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

11 марта 2022, пятница

03:00 Детройт - Миннесота - 5:6 Б
03:00 Баффало - Вегас - 3:1
03:00 Бостон - Чикаго - 4:3
03:00 Каролина - Колорадо - 2:0
03:00 Торонто - Аризона - 4:5 ОТ
03:00 Нью-Джерси - Виннипег - 1:2
03:00 Флорида - Филадельфия - 6:3
03:00 Оттава - Сиэтл - 4:3 ОТ
03:30 Айлендерс - Коламбус - 6:0
04:00 Нэшвилл - Анахайм - 4:1
04:00 Сент-Луис - Рейнджерс - 6:2
05:00 Калгари - Тампа-Бэй
06:30 Лос-Анджелес - Сан-Хосе

12 марта 2022, суббота

03:00 Коламбус - Миннесота
03:00 Питтсбург - Вегас
03:30 Айлендерс - Виннипег
06:00 Ванкувер - Вашингтон
20:30 Нэшвилл - Сент-Луис
23:00 Каролина - Филадельфия

13 марта 2022, воскресенье

03:00 Монреаль - Сиэтл
03:00 Оттава - Чикаго
03:00 Калгари - Детройт
03:00 Нью-Джерси - Анахайм
03:00 Бостон - Аризона
04:00 Даллас - Рейнджерс
05:30 Сан-Хосе - Лос-Анджелес
06:00 Эдмонтон - Тампа-Бэй
20:00 Питтсбург - Каролина
23:00 Баффало - Торонто

Время начала матчей НХЛ - московское.









  • Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание матчей
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2014/15
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2013/14
  • НХЛ. Лучшие драки сезона 2012/13
  • Стали известны три варианта реорганизации дивизионов в НХЛ
    •




    Лига Европы по футболу Расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина 2022. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 11 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Лига чемпионов по футболу 2022. Расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.









    НХЛ. Расписание и результаты матчей 11 марта 2022 года
    Программа передач НТВ на 11 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ
    Программа передач Матч ТВ на 11 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ
    Программа передач ТВЦ на 11 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ
    «Динамо» Москва - «Северсталь». 10 марта 2022. 5-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Салават Юлаев» - «Сибирь». 10 марта 2022. 5-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Ак Барс» - «Авангард». 10 марта 2022. 5-й матч серии плей-офф КХЛ
    Военная спецоперация на Украине на ТВ 11 марта 2022 года. Время начала новостей
    Когда родился Путин, сколько лет Путину, когда стал президентом
    Программа передач ТНТ на 11 марта 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru