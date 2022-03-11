НХЛ. Расписание и результаты матчей 13 марта 2022 года

13 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



11 марта 2022, пятница



03:00 Детройт - Миннесота - 5:6 Б

03:00 Баффало - Вегас - 3:1

03:00 Бостон - Чикаго - 4:3

03:00 Каролина - Колорадо - 2:0

03:00 Торонто - Аризона - 4:5 ОТ

03:00 Нью-Джерси - Виннипег - 1:2

03:00 Флорида - Филадельфия - 6:3

03:00 Оттава - Сиэтл - 4:3 ОТ

03:30 Айлендерс - Коламбус - 6:0

04:00 Нэшвилл - Анахайм - 4:1

04:00 Сент-Луис - Рейнджерс - 6:2

05:00 Калгари - Тампа-Бэй - 4:1

06:30 Лос-Анджелес - Сан-Хосе - 3:4 ОТ



12 марта 2022, суббота



03:00 Коламбус - Миннесота - 3:2 Б

03:00 Питтсбург - Вегас - 5:2

03:30 Айлендерс - Виннипег - 5:2

06:00 Ванкувер - Вашингтон - 3:4 ОТ

20:30 Нэшвилл - Сент-Луис

23:00 Каролина - Филадельфия



13 марта 2022, воскресенье



03:00 Монреаль - Сиэтл

03:00 Оттава - Чикаго

03:00 Калгари - Детройт

03:00 Нью-Джерси - Анахайм

03:00 Бостон - Аризона

04:00 Даллас - Рейнджерс

05:30 Сан-Хосе - Лос-Анджелес

06:00 Эдмонтон - Тампа-Бэй

20:00 Питтсбург - Каролина

23:00 Баффало - Торонто



Время начала матчей НХЛ - московское.