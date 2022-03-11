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НХЛ. Расписание и результаты матчей 13 марта 2022 года


13 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

11 марта 2022, пятница

03:00 Детройт - Миннесота - 5:6 Б
03:00 Баффало - Вегас - 3:1
03:00 Бостон - Чикаго - 4:3
03:00 Каролина - Колорадо - 2:0
03:00 Торонто - Аризона - 4:5 ОТ
03:00 Нью-Джерси - Виннипег - 1:2
03:00 Флорида - Филадельфия - 6:3
03:00 Оттава - Сиэтл - 4:3 ОТ
03:30 Айлендерс - Коламбус - 6:0
04:00 Нэшвилл - Анахайм - 4:1
04:00 Сент-Луис - Рейнджерс - 6:2
05:00 Калгари - Тампа-Бэй - 4:1
06:30 Лос-Анджелес - Сан-Хосе - 3:4 ОТ

12 марта 2022, суббота

03:00 Коламбус - Миннесота - 3:2 Б
03:00 Питтсбург - Вегас - 5:2
03:30 Айлендерс - Виннипег - 5:2
06:00 Ванкувер - Вашингтон - 3:4 ОТ
20:30 Нэшвилл - Сент-Луис
23:00 Каролина - Филадельфия

13 марта 2022, воскресенье

03:00 Монреаль - Сиэтл
03:00 Оттава - Чикаго
03:00 Калгари - Детройт
03:00 Нью-Джерси - Анахайм
03:00 Бостон - Аризона
04:00 Даллас - Рейнджерс
05:30 Сан-Хосе - Лос-Анджелес
06:00 Эдмонтон - Тампа-Бэй
20:00 Питтсбург - Каролина
23:00 Баффало - Торонто

Время начала матчей НХЛ - московское.









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