НХЛ. Расписание и результаты матчей 14 марта 2022 года

14 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



13 марта 2022, воскресенье



03:00 Монреаль - Сиэтл - 3:4 Б

03:00 Оттава - Чикаго - 3:6

03:00 Калгари - Детройт - 3:0

03:00 Нью-Джерси - Анахайм - 2:1 Б

03:00 Бостон - Аризона - 3:2

04:00 Даллас - Рейнджерс - 4:7

05:30 Сан-Хосе - Лос-Анджелес - 5:0

06:00 Эдмонтон - Тампа-Бэй - 4:1

20:00 Питтсбург - Каролина

23:00 Баффало - Торонто



14 марта 2022, понедельник



02:00 Филадельфия - Монреаль

02:00 Миннесота - Нэшвилл

02:00 Коламбус - Вегас

02:00 Сент-Луис - Виннипег

02:30 Айлендерс - Анахайм

03:00 Колорадо - Калгари

05:00 Лос-Анджелес - Флорида

05:00 Ванкувер - Тампа-Бэй



15 марта 2022, вторник



02:30 Оттава - Аризона



Время начала матчей НХЛ - московское.