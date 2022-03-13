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НХЛ. Расписание и результаты матчей 14 марта 2022 года


14 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

13 марта 2022, воскресенье

03:00 Монреаль - Сиэтл - 3:4 Б
03:00 Оттава - Чикаго - 3:6
03:00 Калгари - Детройт - 3:0
03:00 Нью-Джерси - Анахайм - 2:1 Б
03:00 Бостон - Аризона - 3:2
04:00 Даллас - Рейнджерс - 4:7
05:30 Сан-Хосе - Лос-Анджелес - 5:0
06:00 Эдмонтон - Тампа-Бэй - 4:1
20:00 Питтсбург - Каролина
23:00 Баффало - Торонто

14 марта 2022, понедельник

02:00 Филадельфия - Монреаль
02:00 Миннесота - Нэшвилл
02:00 Коламбус - Вегас
02:00 Сент-Луис - Виннипег
02:30 Айлендерс - Анахайм
03:00 Колорадо - Калгари
05:00 Лос-Анджелес - Флорида
05:00 Ванкувер - Тампа-Бэй

15 марта 2022, вторник

02:30 Оттава - Аризона

Время начала матчей НХЛ - московское.









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