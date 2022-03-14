НХЛ. Расписание и результаты матчей 15 марта 2022 года

15 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



14 марта 2022, понедельник



02:00 Филадельфия - Монреаль - 3:4 ОТ

02:00 Миннесота - Нэшвилл - 2:6

02:00 Коламбус - Вегас - 6:4

02:00 Сент-Луис - Виннипег - 3:4 ОТ

02:30 Айлендерс - Анахайм - 4:3

03:00 Колорадо - Калгари - 3:0

05:00 Лос-Анджелес - Флорида - 3:2 Б

05:00 Ванкувер - Тампа-Бэй - 1:2



15 марта 2022, вторник



02:30 Оттава - Аризона



16 марта 2022, среда



02:00 Рейнджерс - Анахайм

02:00 Монреаль - Аризона

02:00 Торонто - Даллас

02:00 Вашингтон - Айлендерс

03:00 Нэшвилл - Питтсбург

03:00 Виннипег - Вегас

03:30 Чикаго - Бостон

04:00 Эдмонтон - Детройт

05:00 Ванкувер - Нью-Джерси

05:30 Лос-Анджелес - Колорадо

05:30 Сан-Хосе - Флорида



Время начала матчей НХЛ - московское.