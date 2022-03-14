НХЛ. Расписание и результаты матчей 15 марта 2022 года

15 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.
Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022
14 марта 2022, понедельник
02:00 Филадельфия - Монреаль - 3:4 ОТ
02:00 Миннесота - Нэшвилл - 2:6
02:00 Коламбус - Вегас - 6:4
02:00 Сент-Луис - Виннипег - 3:4 ОТ
02:30 Айлендерс - Анахайм - 4:3
03:00 Колорадо - Калгари - 3:0
05:00 Лос-Анджелес - Флорида - 3:2 Б
05:00 Ванкувер - Тампа-Бэй - 1:2
15 марта 2022, вторник
02:30 Оттава - Аризона
16 марта 2022, среда
02:00 Рейнджерс - Анахайм
02:00 Монреаль - Аризона
02:00 Торонто - Даллас
02:00 Вашингтон - Айлендерс
03:00 Нэшвилл - Питтсбург
03:00 Виннипег - Вегас
03:30 Чикаго - Бостон
04:00 Эдмонтон - Детройт
05:00 Ванкувер - Нью-Джерси
05:30 Лос-Анджелес - Колорадо
05:30 Сан-Хосе - Флорида
Время начала матчей НХЛ - московское.