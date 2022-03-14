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НХЛ. Расписание и результаты матчей 15 марта 2022 года


15 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022

14 марта 2022, понедельник

02:00 Филадельфия - Монреаль - 3:4 ОТ
02:00 Миннесота - Нэшвилл - 2:6
02:00 Коламбус - Вегас - 6:4
02:00 Сент-Луис - Виннипег - 3:4 ОТ
02:30 Айлендерс - Анахайм - 4:3
03:00 Колорадо - Калгари - 3:0
05:00 Лос-Анджелес - Флорида - 3:2 Б
05:00 Ванкувер - Тампа-Бэй - 1:2

15 марта 2022, вторник

02:30 Оттава - Аризона

16 марта 2022, среда

02:00 Рейнджерс - Анахайм
02:00 Монреаль - Аризона
02:00 Торонто - Даллас
02:00 Вашингтон - Айлендерс
03:00 Нэшвилл - Питтсбург
03:00 Виннипег - Вегас
03:30 Чикаго - Бостон
04:00 Эдмонтон - Детройт
05:00 Ванкувер - Нью-Джерси
05:30 Лос-Анджелес - Колорадо
05:30 Сан-Хосе - Флорида

Время начала матчей НХЛ - московское.









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