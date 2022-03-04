НХЛ. Расписание и результаты матчей 5 марта 2022 года

5 марта в Национальной хоккейной лиге состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.



Расписание и результаты матчей НХЛ в сезоне 2021/2022



4 марта 2022, пятница



03:00 Флорида - Оттава - 3:0

03:00 Тампа-Бэй - Питтсбург - 1:5

03:00 Вашингтон - Каролина - 4:0

03:00 Филадельфия - Миннесота - 4:5

03:30 Айлендерс - Ванкувер - 3:4

04:30 Чикаго - Эдмонтон - 4:3 ОТ

05:00 Вегас - Бостон - 3:5

05:00 Аризона - Колорадо - 2:1

05:00 Калгари - Монреаль - 4:5 ОТ



5 марта 2022, суббота



03:00 Каролина - Питтсбург - 3:2 ОТ

03:00 Коламбус - Лос-Анджелес - 3:4 ОТ

03:00 Рейнджерс - Нью-Джерси - 3:1

03:00 Тампа-Бэй - Детройт - 3:1

03:00 Баффало - Миннесота - 5:4

04:00 Виннипег - Даллас - 3:4 ОТ

06:00 Анахайм - Вегас

20:30 Айлендерс - Сент-Луис

23:00 Филадельфия - Чикаго



6 марта 2022, воскресенье



00:00 Аризона - Оттава

02:00 Флорида - Детройт

03:00 Эдмонтон - Монреаль

03:00 Торонто - Ванкувер

03:00 Вашингтон - Сиэтл

03:00 Коламбус - Бостон

04:00 Сан-Хосе - Нэшвилл

06:00 Колорадо - Калгари

21:00 Баффало - Лос-Анджелес

21:00 Нью-Джерси - Сент-Луис



Время начала матчей НХЛ - московское.